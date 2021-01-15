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местные вести
15 января, 2021
Пятница
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МЕЛИТОПОЛЬ И РЕГИОН
ЗАПОРОЖЬЕ
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
УКРАИНА И МИР
ШОУ-БИЗНЕС
ДОМ И СЕМЬЯ
НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
МВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
Пресс-релизы
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Новости Украины и мира
15 января 2021 19:38
Локдаун в Германии: немцы ездят кататься на санях по братским могилам в Бухенвальде
15 января 2021 19:28
В Украине крупно штрафуют за песни: причина
15 января 2021 18:56
Суровая зима с экстремальными морозами: синоптики дали прогноз на три дня
15 января 2021 18:52
Житель Киевской области жестоко убил соседа
15 января 2021 18:35
1
Агенты британской короны: кому отдали поставки вакцин в Украину
15 января 2021 17:55
На ралли Дакар вертолет столкнулся с Камазом (видео)
15 января 2021 17:45
РФ заявила о выходе из Договора по открытому небу
15 января 2021 17:15
Под Ровно в Щедрый вечер подростки украли у пенсионеров телегу и забросили ее на крышу остановки
15 января 2021 16:36
В Ровенской области мужчина убил девушку, а тело замотал простыней и спрятал в подвале
15 января 2021 15:57
Под Днепром таксисты обиделись на клиента и облили его зеленкой
15 января 2021 15:46
В Одессе полиция приступила к проверке 185 детских садов из-за сообщения о минировании
15 января 2021 15:34
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Степанов сделал заявление о COVID-паспортах для украинцев
15 января 2021 15:17
В Житомире протестующие ворвались в облсовет
15 января 2021 14:11
Глава Минздрава объяснил, почему нельзя открывать школы: отнеситесь с пониманием
15 января 2021 13:59
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Кот из Украины прожил на конфетах три недели, добираясь до Израиля
15 января 2021 13:53
В Ивано-Франковской области 4-летний мальчик оказался в больнице после похода в гости
15 января 2021 13:49
Украинских студентов лишили красных дипломов
15 января 2021 13:18
В Москве однофамильца Зеленского арестовали за угрозы Путину
15 января 2021 13:07
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В Китае COVID-19 нашли в мороженом: сырье было из Новой Зеландии и Украины
15 января 2021 12:41
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Масочный режим в Украине продлится весь 2021 год - Шмыгаль
15 января 2021 12:15
Страны Европы усилили карантин: какие ограничения будут действовать
15 января 2021 12:06
Украина могла купить вакцину от Covid-19 в пять раз дешевле - разгорается скандал
15 января 2021 11:54
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Только к умирающим: как теперь работает скорая помощь в Украине
15 января 2021 11:48
Упала лицом на газовую плиту: во Львовской области погибла пенсионерка
15 января 2021 11:40
Украинцев оставили без субсидий: выплаты задерживают еще с прошлого года
15 января 2021 10:59
Китайская вакцина Sinovac может не попасть в Украину: Шмыгаль назвал условие
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