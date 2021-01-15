У нас снова жесткий карантин. Вы сейчас:

Работаю, как и работал - ничего не изменилось

Работаю дистанционно

Не работаю совсем, я как раз тот предприниматель, чья деятельность запрещена

Не работаю, потому что обычно в это время устраиваю себе "Рождественские каникулы"

Не работаю, деятельность разрешена, но клиентов нет