В Мелитополе обещают, если не будет локдауна, организовать проведение новогодних празников. Как вас кажется, нужны ли массовые мероприятия сейчас?

Нужны, конечно, потому что хорошего настроения всем сейчас не хватает

Пусть проводят, а каждый сам примет для себя решение - участвовать или нет

Я в любом случае в массоовых мероприятих участия не принимаю. Мне все равно

С ума сошли? Десятки заболевших каждый день, какие праздники?! Категорически нельзя!