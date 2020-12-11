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местные вести
11 декабря, 2020
Пятница
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МЕЛИТОПОЛЬ И РЕГИОН
ЗАПОРОЖЬЕ
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
УКРАИНА И МИР
ШОУ-БИЗНЕС
ДОМ И СЕМЬЯ
НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
МВ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
Пресс-релизы
Вопрос чиновнику
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МЕЛИТОПОЛЬ И РЕГИОН
11 декабря 2020 18:51
Бывший Мелитопольский нардеп скандалил на сессии (ВИДЕО)
11 декабря 2020 18:06
Стали известны результаты чемпионата по плаванию
11 декабря 2020 17:11
1
В Мелитополе скутерист попал под колеса иномарки (ФОТО)
11 декабря 2020 16:59
Шелюговские разбойники задержаны
ЗАПОРОЖЬЕ
11 декабря 2020 16:14
В Запорожье задержан чиновник, подозреваемый во взятке
11 декабря 2020 14:39
В Запорожье компания молодежи разнесла машину: их разыскивают
11 декабря 2020 14:16
В Запорожье начали работать елочные базары
11 декабря 2020 11:24
1
В Запорожье мужчина на своем авто обворовывает дачи
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
11 декабря 2020 09:04
1
В Запорожской области автоледи из-за гололеда врезалась в бетонный столб
10 декабря 2020 18:40
В Ореховском районе автомобиль врезался в фуру
10 декабря 2020 16:46
Под Бердянском машина врезалась в заброшенный блокпост: водитель в больнице
10 декабря 2020 13:08
Как выглядит замерзшее море в курортном городе Запорожской области
УКРАИНА И МИР
11 декабря 2020 18:40
В Харьковской области двух мужчин подозревают в финансировании терроризма
11 декабря 2020 18:29
Тестирование на COVID-19: работникам лабораторий хотят назначить доплаты
11 декабря 2020 18:18
Труханова госпитализировали с коронавирусом
11 декабря 2020 17:54
Школы Киева после зимних каникул перейдут на дистанционное обучение
ШОУ-БИЗНЕС
11 декабря 2020 17:32
Умер звездный актер из фильмов "Пятый элемент" и "Темный рыцарь"
9 декабря 2020 11:06
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Впервые за 18 лет: убийца Круга рассказал о леденящих душу деталях преступления
8 декабря 2020 18:58
Мадонна сделала первую татуировку на своем теле
7 декабря 2020 15:10
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Киркоров использовал Ротару для примирения украинцев и россиян
ДОМ И СЕМЬЯ
11 декабря 2020 15:57
Как поточить ножи от блендера с помощью фольги
10 декабря 2020 17:15
Рецепт дня: салат «Новогодний сапожок»
10 декабря 2020 14:28
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В СССР было жить дешевле? Подсчеты для тех, кто ностальгирует
9 декабря 2020 16:26
Рецепт дня: цветная капуста, запеченная целиком
НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ
11 декабря 2020 19:03
Ученые нашли новые симптомы COVID-19 у детей: один из них - "клубничный язык"
10 декабря 2020 17:11
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В 2021 году жители Земли смогут наблюдать четыре затмения
9 декабря 2020 17:11
Этой ночью Землю накроет облако плазмы от вспышки на Солнце
8 декабря 2020 17:59
В конце 2020 года на небе появится Вифлеемская звезда, как во время рождения Иисуса